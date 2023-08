Pagelle, Bonazzoli gol lampo, Montipò decisivo. Baroni, cambi super

Inizio complicato, pasticcia su un pallone e manca niente che Caputo non punisca l’errore. Poi, però, è una certezza.

Scherma la difesa, agisce da mediano di testa e di gambe. Anche lui per 45’ è titubante. Dopo migliora.

Dà il ritmo al gioco un po’ per volta, perché in avvio non ha brillantezza. La trova col passare dei minuti. Dà ordine.