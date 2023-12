Pagelle, che errori in attacco. Folorunsho e Suslov spingono, i cambi no

Hien incerto sul gol, Dawidowicz impreciso a centrocampo. Terracciano attento dietro

Matteo Fontana Coordinatore di redazione

Montipò 6

A lungo poco impensierito dalla Fiorentina, fa un ottimo intervento sulla sforbiciata di Mandragora. Deve cedere al tiro di Beltran con il tocco jellato di Amione.

Tchatchoua 6

Spinge forte sulla destra. Quando il Verona si smarrisce, anche lui non ha più modo di accelerare.

Magnani 6

Difende con attenzione, concede poco alle punte della Fiorentina. Deve uscire per un problema muscolare.

Hien 5

Incerto nell’azione che porta alla rete decisiva. Una titubanza che spiana la strada a Beltran. Non appare solido nel momento il cui il Verona arretra.

Terracciano 6

In copertura su Ikoné, che non gli prende un metro. Non ha modo di proporsi in avanti, ma dietro è puntuale.

Hongla 6

Fa muro a centrocampo. Difficilmente viene saltato, dà compattezza. Prestazione diligente.

Folorunsho 6,5

Inizia tenendo un gran ritmo, il rigore su di lui è netto. Si propone, va negli spazi con frequenza. Tiene sotto pressione la Fiorentina sia in mezzo che nel reparto arretrato.

Ngonge 5

Si divora il gol nella mischia che segue il rigore parato a Djuric. Poi è Terracciano a fare due parate formidabili su di lui. Nel secondo tempo è assente.

Suslov 6,5

Inizia lento e dopo prende velocità, con tanto sprint. Mette dentro diversi palloni invitanti. Avrebbe meritato di restare in campo.

Lazovic 6

Ha perlopiù compiti in copertura. Non si vede spesso in avanti, è impegnato a chiudere e lo fa con accortezza.

Djuric 5

Tira un rigore fiacco, con Terracciano che respinge con prontezza. Si batte con coraggio, ma non trova la porta.

Amione 5,5

Prende il posto di Magnani. Titubante e sfortunato sulla deviazione sul gol della Fiorentina.

Henry 5

Stavolta il suo ingresso non lascia traccia.

Dawidowicz 5

Al rientro, viene schierato a centrocampo. Molta confusione, troppo impreciso.

Saponara 5

Entra poco prima del gol della Fiorentina. In quel che resta della partita non incide e svanisce subito.

Mboula ng

Baroni 5,5

La squadra è disegnata bene, per larghi tratti comanda il gioco, ma sono i cambi che non convincono e tolgono sicurezza. Dawidowicz sulla mediana non va. Per 60’ era stato un bel Verona, dopo il calo è evidente e arriva la sconfitta.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Verona senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Hellas1903 per scoprire tutte le news di giornata sui gialloblu in campionato.