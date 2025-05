Pagelle, Coppola tosto, Tengstedt e Sarr non vanno, Niasse sbaglia troppo

Frese non molla, Serdar dà sprint, Ghilardi incerto. Suslov, partita scialba

Matteo Fontana Coordinatore di redazione 11 maggio - 17:51

Montipò 6

Respinge su Morente, non può ribattere il tiro di Krstovic. Per il resto si dimostra pronto.

Ghilardi 5,5

Molto titubante sia in fase di copertura che quando cerca di avanzare. Non garantisce sicurezza, perde qualche pallone azzardato.

Coppola 7

Deviazione aerea puntualissima per il gol del pari. Non lo superano mai, tiene in piedi il Verona da un lato all’altro del campo. Tosto.

Valentini 5,5

Diverse sbavature, non è al meglio e dovrà, poi, uscire. Talvolta rattoppa, ma è spesso impacciato.

Tchatchoua 5,5

Per 45’ è spaesato, sbaglia tocchi che dovrebbero essere agevoli. Dopo inizia ad accelerare e sveglia la fascia destra. In sofferenza quando entra Banda.

Niasse 4,5

Schierato da argine sulla mediana, appare del tutto fuori condizione. Prova incerta, tanti errori evitabili, molte disattenzioni.

Duda 6

Grande confusione per larghi tratti del primo tempo. Viene ammonito e non ci sarà con il Como. Dopo riordina le idee e dà un senso a un gioco, quello del Verona, che prima non ce l’aveva.

Frese 6,5

Titolare dopo i lunghi mesi out per infortunio e il recupero. Continuo, determinato, anche nel momento in cui l’Hellas è in crisi non molla.

Suslov 5,5

Si muove sulla trequarti, duella con Coulibaly. Presto ammonito, era in diffida e salterà il prossimo turno. Prova scialba, con l’acuto della punizione che porta al gol di Coppola. Fuori dopo un tempo.

Tengstedt 5

Al ritorno, attesissimo. Si vede poco, non riesce a lasciare il segno. Qualcosa di più fa nella ripresa, ma il serbatoio non è colmo a sufficienza.

Sarr 5

Sparisce subito. La difesa del Lecce non ha difficoltà nel contenerlo. Nessun momento in cui dia anche l’impressione di poter essere efficace.

Serdar 6

Entra con sprint, va al tiro. Insegue spazi che trova sbarrati. Insiste fino alla fine.

Mosquera 5,5

Rare tracce.

Bernede 5,5

Innesto senza mordente.

Livramento ng

Daniliuc ng

Zanetti 5,5

Il Verona è teso, preoccupato. Approccia la gara schiacciato dalla pressione, non ha organizzazione. Ripresa la partita, che stava rischiando di scappare via, qualcosa di più e di meglio di sicuro c’è. Non basta per avvicinare la vittoria. La lotta per la salvezza prosegue.