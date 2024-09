Pagelle, disastro Dawidowicz, difesa choc

Coppola e Magnani male. Belahyane è energia pura. Kastanos e Mosquera okay

Non può nulla sul gol di Sanabria, tocca il pallone colpito di testa da Zapata, ma non basta.

Rientra da titolare. Zanetti l’aveva solleticato con parole nette, alla vigilia. L’esito, però, è negativo. Zapata salta in alto e segna con troppa facilità. Distratto anche sul terzo gol.

Si perde Sanabria sul gol che porta avanti il Torino. Non dà mai la sensazione di essere sicuro. Indecisioni che si ripetono per tutta la partita. Goffa incertezza nel passaggio a Magnani che apre la via alla rete di Adams.