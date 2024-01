Pagelle, Djuric combattente, Ngonge decisivo, Suslov talento

Magnani e Coppola tengono in difesa, Duda è un maestro, Serdar c'è

Bisticcia con i piedi e per poco non prende gol. Zurkowski lo beffa con una torsione di testa. Riesce comunque a governare delle mischie insidiose nel finale

Fa fatica in copertura, sulla sua corsia l’Empoli spinge forte. Quando è lui a salire la sua presenza è efficace, con alcuni cross taglienti.

Determinante la chiusura su Shpendi che evita l’immediato pareggio. Prestazione attenta, non viene mai superato e fa valere il fisico.

Prestazione che convince per concentrazione. Aumenta la fiducia, si conferma dopo quanto fatto con l’Inter. L’ammonizione gli costerà la squalifica: era in diffida.

È in partenza per Marsiglia, ma non si fa distrarre. Preciso, si tiene bloccato sulla sua corsia senza alzare i giri del motore. Diligente.