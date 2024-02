Pagelle, Montipò vola, Dawidowicz e Coppola ok, Tchatchoua cede

Suslov corre e va, Lazovic non accelera. Noslin, partita difficile. Cabal è attento

Matteo Fontana Coordinatore di redazione

Montipò 7

Compie due grandi interventi su Kvaratskhelia nei primi minuti della partita. Respinge su Simeone nel secondo tempo, ribatte su Mazzocchi e Lindstrøm. Niente può su Ngonge e ancor meno sulla giocata decisiva di Kvaratskhelia.

Tchatchoua 5

La partita si fa sempre più difficile per lui. Dal suo lato corre Kvaratskhelia e non lo prende. Migliora con il passare dei minuti, ma cede nel momento in cui il Napoli, in svantaggio, è martellante. A quel punto, non riesce a contenere.

Dawidowicz 6,5

Duella con Simeone e non gli concede quasi nulla. Gioca con esperienza e accortezza, guida la difesa in maniera attenta, fino a quando, nel finale, il Napoli dilaga.

Coppola 6,5

Prova di grande maturità. Dietro non lo passano, quando sale a colpire sulle palle inattive è sempre pronto: balza di testa per il gol che fa sognare l’Hellas, ma poi c’è la rimonta del Napoli.

Cabal 6

Molto attento, presidia la fascia sinistra con concentrazione, Politano non gli scappa. Non può spingere con insistenza, tiene il controllo.

Folorunsho 6

Copre diversi ruoli, va sulla destra e poi davanti, si abbassa a centrocampo. Alcuni palloni persi, altri ne recupera, non sempre continuo, ma comunque solido.

Serdar 6

Agisce da argine in mezzo e tiene la rotta. Si abbina a Duda e la coppia funziona. Lotta a centrocampo senza arretrare di fronte alla tanta qualità e alla forza fisica che esprime la mediana del Napoli

Duda 6

Prende in mano la squadra, nella ripresa sale di tono e comanda il gioco. Preciso, in fase di costruzione è sempre geometrico. Viene superato da Lindstrøm, che lo scavalca e serve a Ngonge il pallone del pari.

Lazovic 5,5

Non prende velocità. Ha delle chance per scattare in contropiede ma non si accende a sufficienza. Una sua conclusione mette in difficoltà Gollini.

Suslov 6,5

Gioca in avanti con Noslin, in apertura, per dopo essere spostato sulla destra. Corre sulla fascia e trova spazio, cambia ritmo al Verona. Ammonito, era in diffida e con il Monza non ci sarà.

Noslin 5,5

Si muove tanto, ma non ha modo di incidere. Tanta generosità, cerca qualche tocco per alleggerire la pressione, ma non è la partita giusta.

Swiderski 5,5

Entra e prova a farsi notare, ma si vede poco. Resta il dubbio evidente sul contatto con Di Lorenzo in area nel finale.

Magnani ng

Dani Silva ng

Vinagre ng

Tavsan ng

Baroni 6

Di nuovo schiera un Verona compatto, che non molla. Per mezz’ora soffre l’urto del Napoli, poi lo blocca. Nel secondo tempo l’Hellas è propositivo e passa. Dopo c’è da stoppare un assalto. I cambi non funzionano, l’Hellas perde. Ancora una volta, la prestazione è di buon livello, ma sfuggono i punti.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Verona senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Hellas1903 per scoprire tutte le news di giornata sui gialloblu in campionato.