Pagelle, nel Verona non si salva (quasi) nessuno

Giornataccia per Coppola. Amione non è pronto. Male Saponara, Ngonge non incide

Matteo Fontana Coordinatore di redazione

Montipò 6

Prende due gol e spesso il Frosinone gli arriva addosso, lui prova a non essere

Magnani 5,5

Si arrangia, gioca di mestiere. Ma gli attaccanti avversari sono veloci. Soulé lo sorprende sul gol del 2-0.

Coppola 4,5

Giornataccia. Viene travolto, si “pianta” sugli scatti delle punte del Frosinone, cui concede metri e spazi.

Amione 5

Non vede mai Soulé. La sua è stata una settimana difficile, è in campo nonostante sia rientrato sul filo del via dall’infortunio subito col Torino. Chiarissimo che non sta bene.

Terracciano 5,5

Spinge poco. Ci mette il fisico, ma non basta. Ha sulla testa una buona occasione, ma non ha precisione e la palla scivola fuori.

Folorunsho 6

Prova ad arginare i frequenti assalti del Frosinone e rattoppa per quanto gli è possibile. Va vicino alla rete.

Duda 5

La manovra del Verona si impantana e lui non trova i mezzi e le idee per tirarla fuori dai guai.

Lazovic 5

Non dà segnali per oltre un’ora, poi ha qualche raro sprazzo che si esaurisce presto.

Saponara 4,5

Una sola intuizione, quando serve a Terracciano il pallone che varrebbe il pari e che viene spedito fuori. La sua partita non ha guizzi, la fantasia gli resta impigliata nei piedi.

Suslov 5

Stavolta è spento. Niente vivacità, nessun estro che possa accendere il gioco del Verona. Disinnescato dal Frosinone, che lo blocca subito.

Ngonge 5

Anche stavolta non incide. Ha un buon pallone in avvio di secondo tempo, ma la chance è un’illusione che svanisce.

Djuric 6

Il suo gol interrompe il “digiuno” del Verona, durato 523’, e dà un ormai inatteso, per quanto vano, brio nel finale.

Faraoni 5,5

Non riesce a salire.

Serdar 5,5

Approccio lento, non va.

Tchatchoua 6

Deposita sulla testa di Djuric la palla del 2-1

Bonazzoli ng

Baroni 5

Sconta le assenze in difesa, ma le scelte iniziali non convincono. Amione non è pronto fisicamente. Saponara appare fuori dagli schemi. Il Frosinone a tratti è debordante. Tanta fatica e sconfitta ineccepibile per il Verona.

