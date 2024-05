Pagelle, Suslov trascinatore, Folorunsho ciclone, Lazovic esempio

Si fa notare in fase di spinta sulla fascia destra. Bravo a recuperare palla nell’azione che porta al gol di Folorunsho. Concentrato.

Non si fa mai sorprendere, gioca con mestiere, conferma una volta di più di essere uno dei leader della squadra. E dell’Hellas è una bandiera.

Gioca senza incertezze, accorto negli interventi, non perde mai vista gli avversari. Gioca con determinazione.

Si muove con attenzione, non sale molto e resta in copertura, non concedendo spazi sulla sua corsia di competenza.