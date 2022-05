Pagelle, Tameze va fino alla fine, Ilic in tilt, Barak non si vede mai

Casale non tiene Leão, Lazovic corre veloce, Caprari non funziona, Simeone spento

Matteo Fontana

MONTIPÒ 6

Prende tutto quello che può, i gol arrivano senza che lui abbia modo di fermarli.

CASALE 5

Leão è imprendibile. Non riesce mai a tenerlo, sempre sorpassato dalla grande velocità della punta milanista.

GUNTER 6

Controlla Giroud e gli concede poco. Quando il Milan avanza rattoppa finché riesce.

CECCHERINI 6

Spreme tutte le energie che ha, dalla sua parte il Verona tiene botta.

FARAONI 6

Segna la rete che, per una manciata di minuti, fa sognare il Verona. Prima e dopo fatica sulla sua fascia. Ammonito, era in diffida e non ci sarà col Torino.

TAMEZE 6,5

Si prende sulle spalle l’Hellas e gli dà cuore e sostanza. Il Verona è moscio, schiacciato dal Milan, lui

ILIC 5

Sempre in difficoltà, superato da Tonali che lo batte sotto ogni aspetto: gli concede troppo, va in tilt. I gol sono una conseguenza inevitabile. Impreciso nella gestione della palla, non convince.

LAZOVIC 6

Corre veloce e mette sulla testa di Faraoni il pallone che dà il vantaggio all’Hellas. Dal suo lato ci sono le cose migliori del Verona in attacco.

BARAK 5

Non trova spazio. Non incide, non si vede e quando sbuca è compassato e prevedibile. Serata molto fiacca.

CAPRARI 5

Mai lucido, commette un grave errore che porta al pareggio di Tonali. Non accende la fantasia.

SIMEONE 5.5

Stretto tra Tomori e Kalulu, si vede in rari sprazzi. Prova a farsi largo ma non ha mai un’occasione: spento.

DEPAOLI 5,5

Sta dietro, non prende metri.

HONGLA 5,5

Entra male.

LASAGNA 6

Ci mette un pizzico di brio.

SUTALO ng

TUDOR 5,5

Fin dall’inizio il Verona mostra di non avere la testa per limitare un Milan che prende il comando e che, anche quando va sotto, domina. Hellas è costretto a essere remissivo da un avversario superiore in tutto.