Verona, arriva la B: tutti colpevoli. La ricostruzione deve partire adesso

Punto uno: in questa stagione, candidata ad essere la peggiore di sempre, non c’è nessuno nel Verona che non abbia delle responsabilità. Non ci sono sconti. Tutti colpevoli, dai vertici societari, alla dirigenza, a chi ha allenato e ai giocatori. Niente alibi. L’elenco di errori commessi è lungo fino al Brennero e oltre. Ed è determinante comprenderli per non commetterli di nuovo.

Punto due: chi avrà il compito di ricostruire, poco meno che da zero, squadra e idee? Sean Sogliano ha un contratto con l’Hellas fino al 30 giugno 2027. Ma, al di là degli accordi formali, la proprietà, attraverso il presidente esecutivo Italo Zanzi, si è espressa a proposito del direttore sportivo con parole di elogio totale, definendolo “il numero 1”, “il migliore in Italia e forse nel mondo” nel ruolo. Dunque, non ci sono motivi per dubitare che Sogliano sarà il perno designato del Verona che verrà. Sarebbe una grossa sorpresa il contrario. Altrettanto evidente è che di errori, dopo tante scelte giuste, fondamentali, stavolta ne abbia commessi molti pure lui. D'altronde, per andare in parafrasi con l'avvocato Paolo Conte, si sbaglia da professionisti. Sia chiaro: se Sogliano non era un apostolo prima, non è in odor di zolfo adesso. I suoi osservatori di fiducia sono in giro per l’Europa per trovare giocatori che siano utili per l’Hellas, inevitabilmente rifondato. Il lavoro è iniziato e dovrà essere del tutto diverso da quel che è stato in quest’annata. A cominciare dalle valutazioni sul prossimo tecnico.