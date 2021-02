Fanna: “È un Verona a viso aperto. Con l’Udinese pronostico non facile”

L'ex gialloblù: "Ora si gioca il tutto per tutto per una vittoria, perché di un pareggio non se ne fa nulla nessuno"

Nonostante i suoi occhi siano sempre rivolti verso la famiglia, soprattutto dopo l’arrivo della nuova nipotina, una sbirciatina al campionato la si dà sempre. "Difficile, però, fare un pronostico - dice Fanna - da un lato c'è l’Udinese che, dopo una partenza in salita, sembra essere riuscita a ingranare e aver iniziato una lenta scalata in classifica. Una bella iniezione di fiducia soprattutto per una squadra che, almeno negli ultimi anni, punta alla salvezza prima di ogni altra cosa. Dall’altro lato l’Hellas, che dopo la brutta sconfitta romana ha fame di riscatto. La squadra di Juric mi piace molto, non ha paura della sfida a viso aperto. I gialloblù in questa stagione stanno incarnando perfettamente la nuova mentalità del calcio: la frenesia in attacco alla rincorsa dei 3 punti. È un calcio molto diverso da quello che giocavo io - ci confida l'ex gialloblù - ora si gioca il tutto per tutto per una vittoria, perché di un pareggio non se ne fa nulla nessuno”.