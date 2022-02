Pericolo Vlahovic, Volpati: “Casale può fermarlo ancora”

L'ex gialloblù: "L'ha già marcato nella partita con la Fiorentina. Bisogna togliergli spazio"

In vista della gara di Torino, la leggenda gialloblù Domenico Volpati ha parlato, in un'intervista al "Corriere di Verona", di come si può fermare l'attaccante serbo, colpo per eccellenza del mercato invernale.

Dice Volpati: "Sarà determinante togliergli spazio, non concedergli di girarsi verso la porta. E la difesa, come sempre, inizia dalle punte, che dovranno lavorare per prime in copertura. Quando sfidi un attaccante del livello di Vlahovic è necessario non permettergli di avere tanti palloni da giocare".