Pizzul: “Verona, campionato straordinario. E l’Italia…”

Il giornalista: "Che bello il calcio a tutto campo di Juric"

L’Hellas sta facendo un campionato straordinario, decisamente oltre le aspettative. Dopo lo scorso anno, che già era stato incredibile, credevo che la squadra avrebbe pagato una sorta di pedaggio a causa delle numerose assenze, ma non è stato così. Juric sta facendo un ottimo lavoro riuscendo a far giocare un calcio accattivante che sappia unire l’utile al bello. È un calcio a tutto campo, non speculativo, molto simile a quello dell’Atalanta, che si sta facendo valere.

Mi fa molto ridere questa affermazione perché tutti me lo dicono. Ci tengo, comunque, a rassicurare lei e non solo che non ho perso il sonno per questo. Mi è dispiaciuto molto per il terzo posto nel ’90 ad essere sincero. Per quanto riguarda la finale del ’94, invece, non ho molti rammarichi perché non credo che avremmo meritato la vittoria.