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Amichevoli: goleada per Belghali, partita a reti bianche per Al-Musrati

Amichevoli: goleada per Belghali, partita a reti bianche per Al-Musrati - immagine 1
Il terzino algerino in campo dal 69', titolare invece il centrocampista libico
Redazione Hellas1903

Vittoria straripante per l'Algeria contro il Guatemala, finisce 7-0 al Ferraris di Genova. Rafik Belghali chiamato in causa dal CT Petkovic al 69' sul risultato di 5-0.

Finisce 0-0 fra Libia e Niger, Moatasem Al-Musrati protagonista in campo dal primo minuto con la sua nazionale.

 

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