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Amichevoli internazionali: oggi in campo Belghali e Al-Musrati

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I due gialloblù impegnati con Algeria e Libia
Redazione Hellas1903

Sono due i calciatori del Verona oggi impegnati con le nazionali.

Rafik Belghali al Marassi di Genova sfiderà il Guatemala con la sua Algeria, calcio di inizio alle 20.30.

Torna in nazionale per la prima volta dal 2023 Moatasem Al-Musrati, con la Libia in campo stasera contro il Niger, calcio d'inizio alle 19.00.

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