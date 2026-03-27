Sono due i calciatori del Verona oggi impegnati con le nazionali.
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Amichevoli internazionali: oggi in campo Belghali e Al-Musrati
I due gialloblù impegnati con Algeria e Libia
Rafik Belghali al Marassi di Genova sfiderà il Guatemala con la sua Algeria, calcio di inizio alle 20.30.
Torna in nazionale per la prima volta dal 2023 Moatasem Al-Musrati, con la Libia in campo stasera contro il Niger, calcio d'inizio alle 19.00.
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