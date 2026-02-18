Curiosità statistiche sul Verona dopo 25 giornate di Serie A

Mancano soltanto 13 giornate alla fine del campionato di Serie A 2025/2026 e la lotta statistica delle squadre che puntano alla salvezza, gira tra Verona, Pisa, Fiorentina e Lecce, con Genoa e Cremonese che cominciano a prendere la rincorsa. Nel...

Redazione Hellas1903 18 febbraio - 18:00

Mancano soltanto 13 giornate alla fine del campionato di Serie A 2025/2026 e la lotta statistica delle squadre che puntano alla salvezza, gira tra Verona, Pisa, Fiorentina e Lecce, con Genoa e Cremonese che cominciano a prendere la rincorsa.

Nel palinsesto dei siti scommesse Verona e Pisa sono le peggio quotate per restare in Serie A, ma attualmente, il gap per uscire dalla “danger zone” è di 6 - 7 punti, con il Lecce che resta attaccato alla zona retrocessione in una lotta continua senza esclusione di gol e la Fiorentina che resta la favorita alla salvezza.

Anche se la situazione non è delle migliori e l'ultima sconfitta contro il Parma cade come l'ennesimo maremoto statistico, ecco un po’ di curiosità e numeri per capire meglio quante possibilità ha ancora il Verona di restare in Serie A e agguantare una salvezza in extremis.

Troppe sconfitte, quella contro il Parma fa davvero male — Poteva essere un punto prezioso che avrebbe dato morale e voglia di lottare, ma la sconfitta contro il Parma arrivata allo scadere pesa come un macigno e diventa una coltellata mortale per l’Hellas, che naviga all’ultimo posto con soli 15 punti a pari merito con il Pisa.

Questa è la sconfitta numero 14, in totale ci sono 9 pareggi e 2 vittorie a formare lo score negativo, ma alla situazione negativa si aggiunge l’espulsione di Orban, con una squalifica che potrebbe incidere anche nelle prossime gare di campionato: tutte importanti come una finale. I gol segnati dall’attacco Gialloblù sono 19, di cui 7 proprio dall’attaccante nigeriano.

Il Verona sta dimostrando di essere una squadra da over, infatti, 15 match su 25 sono terminati con un risultato a trazione over 2.5, mentre ben 5 gare sono terminate 0 - 0, segno che la squadra riesce anche a tenere duro ma non sa incidere. Lo score di questa stagione è leggermente migliore in trasferta, tuttavia, ancora non esiste continuità di risultati e le prossime partite ci diranno quale sarà il destino degli Scaligeri.

Le prossime gare del Verona fino a fine campionato — La situazione si complica e servirà una grandissima prova di forza per i Mastini, che dovranno azzannare ogni secondo per agguantare più risultati utili possibili.

Nelle 13 gare che restano, c’è tutta la top 7 della classifica al completo con Inter, Milan, Napoli, Roma e Juventus, più Como e Atalanta a completare un calendario disastroso, ecco perché nel palinsesto calcio scommesse partite di oggi il Verona resta sfavorito per la salvezza.

Il 20 febbraio 2026 c’è il Sassuolo in trasferta in un match difficile, poi il mese si chiude con il Napoli che giocherà al Bentegodi in un match bollente per entrambi i club.

Il mese di marzo comincia con Bologna e Genoa, due gare che testeranno i nervi e la continuità degli uomini allenati dal giovane Sammarco.

Atalanta, Fiorentina e Torino sono gli altri match tra fine marzo e aprile, prima del Milan di Allegri: una gara a dir poco proibitiva. Il finale di stagione è al limite dell’impossibile, con in sequenza Lecce, Juventus, Como, Inter e Roma.