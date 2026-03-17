Al giorno d’oggi anche solo rispetto a una quindicina di anni fa i calciatori e le calciatrici non sono più solo campioni in campo ma figure del tutto assimilabili a celebrità, influencer e personaggi del mondo dello spettacolo. Con le loro...

Redazione Hellas1903 17 marzo 2026 (modifica il 18 marzo 2026 | 09:46)

Al giorno d’oggi anche solo rispetto a una quindicina di anni fa i calciatori e le calciatrici non sono più solo campioni in campo ma figure del tutto assimilabili a celebrità, influencer e personaggi del mondo dello spettacolo. Con le loro abitudini soprattutto fuori dal rettangolo di gioco, pubblicizzate sui social media, gli atleti lanciano mode, trend e tendenze che inevitabilmente influiscono sulle opinioni e sui consumi di chi li segue.

Instagram e TikTok sono le piattaforme principali in cui molti calciatori sono attivi. Su Instagram, nello specifico, molti costruiscono il proprio brand personale, interagiscono con i tifosi e attraggono sponsor, partnership, accordi commerciali e opportunità di collaborazione.

I social stanno dando grande visibilità anche alle calciatrici italiane, che finora non hanno goduto di particolare popolarità in Italia nonostante i progressi e le buone prestazioni in campo, anche in competizioni internazionali di alto livello. Questo articolo presenta un’analisi approfondita dei profili più seguiti sui social nel settore del calcio.

Il giocatore più popolare su Instagram — Tra i calciatori più seguiti su Instagram c’è Cristiano Ronaldo, con, per la precisione, 672 milioni di follower su Instagram al momento in cui il presente articolo è stato redatto. Come accennato, i contenuti che pubblica vanno oltre le prestazioni sportive, con un mix ben bilanciato di:

foto di allenamenti;

scatti di famiglia;

campagne pubblicitarie;

immagini artistiche;

contenuti motivazionali.

Con 511 milioni di follower, anche Leo Messi ha un grande seguito su Instagram. Sembra quindi che l’annosa rivalità calcistica tra Messi e Ronaldo si sia quindi trasposta sui social.

Il post più popolare su Instagram — Il post che ha riscosso più successo su Instagram è di Lionel Messi e risalente ai tempi della vittoria del Mondiale 2022 con l’Argentina. Quel post ha superato i 74 milioni di like, battendo il record fino ad allora detenuto proprio da CR7.

Questi numeri dimostrano come i calciatori siano ormai del tutto equiparabili ai personaggi famosi del mondo dello spettacolo e della musica. Questa smisurata popolarità sui social attrae, come facilmente intuibile, sponsor di alto livello, tra cui i più rinomati brand non solo di abbigliamento sportivo.

I 10 giocatori più popolari su Instagram — Presentiamo di seguito la classifica dei dieci calciatori famosi con il più vasto seguito su Instagram. I dati sono aggiornati al momento in cui il presente articolo è stato redatto.

Giocatore Squadra Follower Cristiano Ronaldo Al Nassr Football Club 672 milioni Leo Messi Inter Miami 511 milioni Neymar Santos 234 milioni Kylian Mbappè Real Madrid 130 milioni Karim Benzema Al Hilal 75 milioni Sergio Ramos Svincolato 67 milioni Vinícius Júnior Real Madrid 59 milioni Paulo Dybala Roma 56 milioni James Rodríguez Minnesota Utd 51 milioni Antoine Griezmann Atletico Madrid 39 milioni

La classifica dimostra come il valore mediatico dei giocatori non sia direttamente proporzionale alle performance in campionato e nelle massime competizioni ma dipenda da un mix di fattori che comprende il carisma, il vissuto personale e le capacità di comunicazione. Come si evince, anche calciatori che al momento non militano nei grandi club possono comunque ottenere un buon seguito su Instagram.

Per gli appassionati di calcio, piattaforme affidabili come LeonBet Italia offrono analisi approfondite di match, statistiche e quote aggiornate, che ovviamente sono influenzate anche dall’hype generato sui social media intorno ai profili dei calciatori famosi.

Si è venuto a creare un ambiente digitale sicuro e regolamentato, in cui si è instaurato un dialogo e uno scambio continuo con i social media. I tifosi e gli appassionati che seguono la Serie A possono trovare quote, mercati e combinazioni dedicate nell’apposita sezione Scommesse Serie A della piattaforma. Ora analizziamo posizione per posizione i dettagli di questi giocatori famosi.

10) Antoine Griezmann, Atletico Madrid (39 milioni di follower) — Classe 1991, Antoine Griezmann è un calciatore francese, attaccante dell'Atltico Madrid. Il suo profilo Instagram è un concentrato di ironia e leggerezza. Questo lo ha aiutato a guadagnare il favore dei tifosi sia del Club Atlético de Madrid che della nazionale francese.

9) James Rodríguez, Minnesota Utd (51 milioni di follower) — Il centrocampista colombiano James Rodríguez, noto ai piu come El Bandido, vanta un ampio bacino di follower su Instagram conquistati negli anni d’oro al Real Madrid e al Monaco di Baviera. Al momento gioca nel Minnesota Utd.

8) Paulo Dybala, Roma (56 milioni di follower) — Dopo 7 stagioni in bianconero ora Paulo Dybala ha vestito i panni giallorossi e ha guadagnato il favore della Curva Sud anche grazie alla sua presenza sui social. Il suo profilo Instagram offre un piacevole spaccato di quella che è la sua vita professionale e privata. Molti scatti lo ritraggono con la moglie e la figlia.

7) Vinícius Júnior, Real Madrid (59 milioni di follower) — Attaccante del Real Madrid, Vinícius Júnior, nato il 12 luglio 2000, rappresenta la next gen della nazionale brasiliana. Il suo account Instagram testimonia la straordinaria crescita sul campo e sui social di questo promettente calciatore brasiliano.

6) Sergio Ramos (67 milioni di follower) — Il difensore spagnolo Sergio Ramos ha lasciato il Monterrey e da gennaio 2026 è svincolato. Lui stesso aveva annunciato proprio su Instagram che non avrebbe rinnovato il contratto con il club messicano. La sua pagina è seguita con grande interesse da oltre 67 milioni di follower.

5) Karim Benzema, Al-Hilal (75 milioni di follower) — L'attaccante francese di origine algerina Karim Benzema al momento gioca in Arabia Saudita nell'AlHilal. Nel 2022 ha vinto il Pallone d’Oro. Benchè nel corso della sua lunga carriera in Francia e al Real Madrid avesse sempre preferito lasciar parlare le proprie prestazioni in campo, ha un profilo Instagram che conta oltre 75 milioni di follower, a dimostrazione della massima stima dei tifosi.

4) Kylian Mbappè, Real Madrid (130 milioni di follower) — Il profilo Instagram di Kylian Mbappè, attaccante del Real Madrid e della nazionale francese di cui è capitano, rispecchia la sua personalità. I contenuti che pubblica mescolano sport, cultura e impegno sociale, dimostrando che oltre a un fuoriclasse in campo Mbappè sia una figura pubblica molto impegnata.

3) Neymar, Santos (234 milioni di follower) — Attaccante del Santos, Neymar. Paragonato a Pelè, è considerato uno dei migliori calciatori brasiliani di tutti i tempi. Nel suo percorso al Barça e al Paris SaintGermain ha raggiunto una grande fama internazionale e conquistato centinaia di milioni di follower su instagram. Ora è tornato al Santos, il club che lo lanciò. Con un seguito di 234 milioni di utenti è il terzo calciatore piu seguito.

2) Leo Messi, Inter Miami (511 milioni di follower) — Il profilo Instagram di Lionel Messi, detto Leo, rispecchia il suo stile di gioco, con poche parole e immagini di forte impatto. Lo scatto della vittoria ai mondiali del 2022 rimane uno dei post piu commentati e condivisi della storia di Instagram.

1) CR7, Al Nassr Football Club (672 milioni di follower) — CR7 chiude, o meglio, apre la nostra classifica dei calciatori più seguiti su Instagram con 672 milioni di follower. Nessun altro calciatore o atleta ha mai raggiunto cifre del genere.