Nonostante la piena fiducia della nuova proprietà del Padova (Alessandro Banzato, patron biancoscudato) e un contratto ancora in essere, il ds Massimiliano Mirabelli potrebbe lasciare la Città del Santo per approdare in serie A. Questo quanto emerso ieri sera nel corso di Centrocampo, il talk televisivo curato dalla redazione di PadovaSport.tv. Stando alle ultime indiscrezioni, nell'eventualità di una sua partenza, il club proverà comunque ad alzare l'asticella rispetto all'ultimo campionato. L'obiettivo è quello di tentare l'assalto alla serie A entro tre anni.