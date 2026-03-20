Quote Champions 2026 aggiornate: le squadre favorite per il titolo

La stagione europea entra nel vivo e l’attenzione degli appassionati di calcio si concentra sulle possibili protagoniste della competizione più importante per club. Con il passare delle settimane, dunque, le quote dei bookmaker cambiano in...

Redazione Hellas1903 20 marzo - 16:13

La stagione europea entra nel vivo e l'attenzione degli appassionati di calcio si concentra sulle possibili protagoniste della competizione più importante per club. Con il passare delle settimane, dunque, le quote dei bookmaker cambiano in base ai risultati, alle prestazioni delle squadre e allo stato di forma dei giocatori.

Analizzare le previsioni permette di capire quali club partono con maggiori chance di arrivare fino in fondo e quali, invece, potrebbero essere sorprese interessanti.

Le quote dei bookmaker e le squadre più accreditate — Con il proseguire della stagione europea cresce l'interesse di capire quali squadre hanno davvero le carte in regola per arrivare fino in fondo.

Per avere un'idea delle possibili favorite, quindi, molti tifosi consultano le analisi e le statistiche disponibili sui siti scommesse italiani, che aggiornano costantemente le quote in relazione alla forma delle squadre e a tutte le variabili dell'ultimo minuto.

Secondo le previsioni l'Arsenal appare al momento come la squadra con le maggiori probabilità di conquistare il trofeo, con una quota intorno a 3.25. Nella gara di andata dei quarti ha avuto alcune difficoltà fermandosi al pareggio. Ma al ritorno ha liquidato il Leverkusen.

Subito dietro troviamo il Bayern Monaco, indicato a quota 4.25, che ha eliminato l'ultima italiana in corsa, cioè l'Atalanta. Poi c'è il Barcellona che resta tra le principali candidate con quota 6.00. Anche il Paris Saint-Germain continua a essere considerato un serio pretendente al titolo, con una quota attorno a 6.50.

Tra le squadre più seguite compaiono inoltre club storici come Real Madrid e Liverpool, rispettivamente a quota 8.00 e 10.00. I blancos hanno fatto fuori il City vincendo entrambe le partite dei quarti e il Liverpool ha recuperato la rete in meno incassata dal Galatasaray in Turchia con un sonoro 4-0 in Inghilterra.

Più staccate le altre due formazioni, ovvero Atletico Madrid e Sporting. Gli spagnoli viaggiano intorno a quota 20.00 e i portoghesi a 75.00.

Il fascino della coppa più importante d'Europa — La competizione europea per club più prestigiosa continua a esercitare un fascino straordinario sugli appassionati di calcio di tutto il mondo. La Champions League infatti è uno dei tornei più seguiti a livello globale, capace di mettere di fronte le squadre più forti dei principali campionati europei.

Ogni stagione porta con sé nuove storie, rivalità e imprese sportive. Alcuni club arrivano alla fase finale della competizione con una tradizione ricca di successi, mentre altri cercano di scrivere una pagina importante della propria storia. Le quote dei bookmaker riflettono proprio queste dinamiche, cercando di prevedere quali squadre possano concretamente arrivare fino alla finale.

Tra i club con maggiori possibilità di raggiungere l'ultimo atto del torneo troviamo ancora una volta Arsenal e Bayern Monaco. Secondo le previsioni attuali, la squadra inglese che approda in finale è bancata a 1.75 e quella tedesca 2.50. Anche il Barcellona (3.00) e il Paris Saint-Germain (3.25) sono in cima a questa "classifica" tecnica, seguiti dal Real Madrid (4.25) e dal Liverpool (5.00).

Arsenal e Bayern tra le principali favorite — Analizzando più nel dettaglio le quote aggiornate vediamo che l'Arsenal ha qualcosa in più delle altre contendenti per puntare alla vittoria finale. Il club londinese sta vivendo una fase molto positiva e dispone di una rosa competitiva in grado di affrontare squadre di alto livello nelle fasi decisive del torneo.

Il Bayern Monaco è comunque uno dei club più temuti d'Europa. La squadra tedesca ha una lunga tradizione nella competizione e spesso riesce a esprimere il massimo livello proprio nelle partite più importanti. Con una quota intorno a 4.25, i bavaresi restano tra i più credibili contendenti per il trofeo.

Anche il Barcellona continua a essere indicato tra i favoriti. Il club catalano ha dimostrato negli anni di possedere un'identità di gioco molto forte e un vivaio che produce talenti di caratura internazionale. Se la squadra riuscirà a mantenere continuità nei risultati, dunque, potrebbe essere una delle protagoniste della fase finale del torneo.

Possibili sorprese in Champions e outsider credibili — Come accade spesso nelle competizioni europee, non è escluso che possano andare avanti squadre che ribaltano completamente i pronostici iniziali.

Alcuni club partono con quote molto alte ma potrebbero comunque ritagliarsi un ruolo interessante nel corso della stagione.

Tra le favole dell'edizione 2025/26 citiamo ad esempio il Bodo Glimt, che era indicato con quota 33 agli ottavi ma che purtroppo ha visto svanire il sogno dopo la rimonta dello Sporting.

Nonostante le quote molto alte, la storia delle competizioni europee dimostra che i risultati inattesi sono sempre possibili. Potrebbe essere proprio lo Sporting a recitare il ruolo di underdog.

Una giocata rischiosa ma più prudente della vittoria finale sarebbe quella di mettere lo Sporting finalista, ipotesi che gli operatori sono disposti a pagare 15 volte la posta.

Quale nazione potrebbe conquistare il trofeo — Un altro mercato molto interessante riguarda la nazione della squadra vincitrice. Anche in questo caso i bookmaker hanno già indicato alcune tendenze piuttosto chiare.

Osservando le quote attuali, l'Inghilterra appare come la nazione con maggiori probabilità di successo, con una quota intorno a 2.50. Questo risultato è il riflesso della presenza di Arsenal e Liverpool tra le principali favorite.

Subito dietro troviamo la Spagna con quota 2.75, grazie al contributo di squadre come Real Madrid e Barcellona (e più timidamente l'Atletico). Anche la Germania mantiene buone possibilità con quota 4.25, ovviamente grazie al Bayern Monaco.

La Francia è più distante con quota 6.50 (per il contributo del PSG), mentre il Portogallo (Sporting) è dato a 75.00. In questo elenco è sparita la voce "Italia", visto che le nostre squadre sono già state eliminate.

Una competizione sempre imprevedibile — Nonostante il fatto che le quote possano offrire indicazioni interessanti, la storia del calcio dimostra che la competizione europea più importante è imprevedibile. Squadre considerate favorite possono incontrare difficoltà inattese. Al contrario, le outsider poco quotate possono sorprendere tutti con prestazioni straordinarie.

Molto dipenderà anche dalla condizione fisica dei giocatori, dalla gestione delle rose e dagli incroci nei turni a eliminazione diretta. Ogni dettaglio può fare la differenza quando si tratta di competere ai massimi livelli.

Proprio per questo motivo, seguire l'evoluzione delle quote e delle prestazioni delle squadre è un modo interessante per vivere la stagione europea con maggiore attenzione.

La strada verso la finale è ancora lunga ma una cosa è certa: la competizione promette spettacolo, emozioni e sfide di altissimo livello tra alcune delle migliori squadre del calcio mondiale.