Rino Foschi, il mago del calciomercato. Disponibile il libro (con inediti veronesi)

Rino Foschi, ex direttore sportivo (tra le tante squadre) anche del Verona, sbarca in libreria. Dai primi colpi di mercato fino ai campioni del mondo del 2006 e oltre. Rino Foschi, dal 24 marzo, è il “Il mago del calciomercato” nel libro...

Rino Foschi , ex direttore sportivo (tra le tante squadre) anche del Verona, sbarca in libreria. Dai primi colpi di mercato fino ai campioni del mondo del 2006 e oltre. Rino Foschi, dal 24 marzo, è il “Il mago del calciomercato” nel libro edito da Amazon che racconta l’uomo e il professionista. Mentre sul marketplace è già possibile acquistare il libro attraverso questo link.

Tanti retroscena e tanti contributi tra cui quello di Cesare Prandelli, passando per Beppe Signori, Cristian Zaccardo, Alberto Gilardino, Andrea Barzagli e gli uomini ombra Roberto Felicori, Stefano Pedrelli, Lorenzo Farris e Giovanni Francavilla che hanno accompagnato Rino Foschi dietro le quinte, insieme a Corti e Maurizio Marin. Dall’affare Makinwa ai colpi di rosario con Lotito, passando per episodi curiosi come l’aggressione dei viadosdopo l’esonero di Silvio Baldini, fino ai numerosi affari conclusi nel corso degli anni: il volume racconta storie e retroscena di uno dei dirigenti più riconoscibili del calcio italiano. Ovviamente nel "viaggio" nella carriera di Foschi si passa anche per Verona, con racconti inediti della sua esperienza in gialloblu.