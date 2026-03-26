"Voglio coinvolgere l’imprenditoria locale aprendo anche a investitori stranieri, perché hanno una visione diversa, e hanno ambizione. Un partner straniero aiuterebbe a coinvolgere imprenditori locali per una crescita maggiore loro e del Vicenza. Bisogna aprire i capitali. La competenza dei Fondi unita alla nostra passione, anche per il progetto stadio, sarebbe il binomio perfetto. E noi con il nostro network sul territorio abbiamo una base molto forte per portare avanti tutti i nostri progetti". Così Renzo Rosso, patron del Vicenza appena promosso in serie B, intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Il re del blu jeans made in Italy rappresenta una delle proprietà più forti economicamente in Italia, ma in futuro potrebbe avere il sostegno di capitali esteri.
hellas1903 mondoverona Vicenza, Renzo Rosso: “Voglio aprire a investitori stranieri. E niente primedonne in serie B”
i rivali
Vicenza, Renzo Rosso: “Voglio aprire a investitori stranieri. E niente primedonne in serie B”
Il patron dei biancorossi, dopo la promozione, ha le idee chiare sul futuro
Poi sulla stagione dominata in C: "Mio figlio Stefano è stato molto bravo a scegliere il ds Giorgio Zamuner e l’allenatore Fabio Gallo, si è impuntato e ha fatto bene. Io non intervengo mai nelle scelte tecniche. Ho solo detto: non prendetemi primedonne per la B. Bisogna salvare gli equilibri. Il Vicenza deve essere indipendente dai Rosso e ha tanti progetti, a cominciare da quello già pronto per rifare il Menti".
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