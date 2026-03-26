Vicenza, Renzo Rosso: “Voglio aprire a investitori stranieri. E niente primedonne in serie B”

"Voglio coinvolgere l’imprenditoria locale aprendo anche a investitori stranieri, perché hanno una visione diversa, e hanno ambizione. Un partner straniero aiuterebbe a coinvolgere imprenditori locali per una crescita maggiore loro e del Vicenza. Bisogna aprire i capitali. La competenza dei Fondi unita alla nostra passione, anche per il progetto stadio, sarebbe il binomio perfetto. E noi con il nostro network sul territorio abbiamo una base molto forte per portare avanti tutti i nostri progetti". Così Renzo Rosso, patron del Vicenza appena promosso in serie B, intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Il re del blu jeans made in Italy rappresenta una delle proprietà più forti economicamente in Italia, ma in futuro potrebbe avere il sostegno di capitali esteri.