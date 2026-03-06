Virtus Verona in piena crisi, Gigi Fresco si “esonera” dopo 44 anni

Al suo posto il vice Chiecchi, classe 1979, entrato a far parte dello staff rossoblù nel 2022, che debutterà nelle nuove mansioni stamattina

Redazione Hellas1903 6 marzo - 08:47

La Virtus Verona perde in casa contro il Novara e si avvicina alla serie D. Il suo allenatore presidente Gigi Fresco, dopo 44 anni decide di fare un passo indietro. Lo storico presidente e allenatore della Virtus Verona – che guida dal 1982 – ha deciso di rinunciare al suo secondo ruolo e di affidare la guida tecnica al vice allenatore Tommaso Chiecchi. Si chiude così una storia unica nel nostro calcio: mai nessuno aveva allenato una squadra per oltre 40 anni, svolgendo per di più anche il ruolo di presidente. A spingere Fresco a prendere questa scelta è stata la stagione decisamente negativa che i rossoblù stanno vivendo.

Il comunicato — "Il presidente e allenatore della Virtus Verona, Gigi Fresco, insieme allo staff dirigenziale e ai soci, ha deciso di affidare la guida tecnica della prima squadra al vice allenatore Tommaso Chiecchi", il testo della nota diffusa dal club in serata. "La decisione è stata presa come ulteriore segnale nei confronti della squadra e dell’ambiente, in un momento delicato della stagione. Una scelta maturata nell’interesse comune e per il perseguimento degli obiettivi sportivi".

Nessun disimpegno, peraltro, da parte di Fresco: "Gigi, che continuerà a seguire da vicino la compagine nel suo ruolo di vice allenatore e manager, ha ritenuto opportuno fare un passo indietro dalla conduzione tecnica quotidiana per stimolare nuova energia e motivazione nel gruppo - si legge ancora - individuando in Chiecchi la persona giusta per guidare il lavoro grazie alle capacità, alla determinazione e all’impegno dimostrati in questi anni, con l’obiettivo di affrontare al meglio le ultime decisive gare del torneo». E ancora: «Il club ringrazia Tommaso per aver accettato l’incarico e gli augura il massimo successo in questa nuova responsabilità». Chiecchi, classe 1979, entrato a far parte dello staff rossoblù nel 2022, debutterà nelle nuove mansioni stamattina, presentando la complicatissima gara di domani a Trento, prima tappa delle otto che separano la Virtus dalla fine del torneo.