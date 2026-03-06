La Virtus Verona perde in casa contro il Novara e si avvicina alla serie D. Il suo allenatore presidente Gigi Fresco, dopo 44 anni decide di fare un passo indietro. Lo storico presidente e allenatore della Virtus Verona – che guida dal 1982 – ha deciso di rinunciare al suo secondo ruolo e di affidare la guida tecnica al vice allenatore Tommaso Chiecchi. Si chiude così una storia unica nel nostro calcio: mai nessuno aveva allenato una squadra per oltre 40 anni, svolgendo per di più anche il ruolo di presidente. A spingere Fresco a prendere questa scelta è stata la stagione decisamente negativa che i rossoblù stanno vivendo.
La scelta
Virtus Verona in piena crisi, Gigi Fresco si “esonera” dopo 44 anni
Il comunicato—
"Il presidente e allenatore della Virtus Verona, Gigi Fresco, insieme allo staff dirigenziale e ai soci, ha deciso di affidare la guida tecnica della prima squadra al vice allenatore Tommaso Chiecchi", il testo della nota diffusa dal club in serata. "La decisione è stata presa come ulteriore segnale nei confronti della squadra e dell’ambiente, in un momento delicato della stagione. Una scelta maturata nell’interesse comune e per il perseguimento degli obiettivi sportivi".
Nessun disimpegno, peraltro, da parte di Fresco: "Gigi, che continuerà a seguire da vicino la compagine nel suo ruolo di vice allenatore e manager, ha ritenuto opportuno fare un passo indietro dalla conduzione tecnica quotidiana per stimolare nuova energia e motivazione nel gruppo - si legge ancora - individuando in Chiecchi la persona giusta per guidare il lavoro grazie alle capacità, alla determinazione e all’impegno dimostrati in questi anni, con l’obiettivo di affrontare al meglio le ultime decisive gare del torneo». E ancora: «Il club ringrazia Tommaso per aver accettato l’incarico e gli augura il massimo successo in questa nuova responsabilità». Chiecchi, classe 1979, entrato a far parte dello staff rossoblù nel 2022, debutterà nelle nuove mansioni stamattina, presentando la complicatissima gara di domani a Trento, prima tappa delle otto che separano la Virtus dalla fine del torneo.
