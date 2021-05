2-2- col Bologna, torna a segnare Kalinic ma il Verona non riesce a vincere

Hellas raggiunto due volte dopo i gol di Faraoni e del croato

Un buon primo tempo, il gol di Faraoni in avvio, il pareggio di di Di Lorenzo. Poi il ritorno al gol di Kalinic sembra spianare la strada per la vittoria al Verona che però, si ferma sul più bello ridando coraggio al Bologna che pareggia col vecchio giaguaro Palacio. Niente da fare, la vittoria al Bentegodi, in questo campionato, resterà un ricordo invernale (15 febbraio 2-1 al Parma). L'Hellas rimane molto vicino al decimo posto che arriverà domenica prossima anche in caso di sconfitta a Napoli, a meno di una clamorosa vittoria del Bologna con la Juventus.