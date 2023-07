Abbonamenti, 9432 rinnovi. Via alla vendita libera

Chiuse le fasi di prelazione, tante le tessere già staccate per la stagione 2023-2024

Si sono chiuse nella giornata di ieri - domenica 23 luglio - le prime due fasi di prelazione dedicate agli abbonati della stagione 2022/23 che desideravano rinnovare il proprio abbonamento anche per la prossima stagione, 2023/24.

Sono stati 9432 i tifosi gialloblù che hanno deciso di aderire alla campagna Take Me Home e di sottoscrivere quindi nuovamente l'abbonamento per le gare interne del prossimo campionato. Rispetto all'annata precedente, la percentuale degli abbonati che hanno rinnovato la propria tessera ha superato quota 80%.