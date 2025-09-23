hellas1903 news Abbonamenti, prezzi speciali per l’Università di Verona

Abbonamenti, prezzi speciali per l’Università di Verona

Ingresso a 99 euro in Curva Est per studenti e staff dell'ateneo
Redazione Hellas1903

Con la riapertura della campagna abbonamenti 2025/26, Hellas Verona FC ha pensato a una promozione speciale per tutti gli studenti e i membri dello staff dell'Università di Verona.

La promo è valida per tutte le partite casalinghe di questa stagione di Serie A Enilive, nel settore Curva Est, al prezzo di 99€, e sarà in vigore fino al 31 ottobre 2025.

Per poter sottoscrivere l’abbonamento è necessario richiedere il codice dedicato Univr ed essere in possesso della tessera di fidelizzazione 'Non vi lasceremo mai' di Hellas Verona FC. Per poterla richiedere è necessario presentare carta d’identità, codice fiscale, modulo di iscrizione compilato e una foto alla biglietteria.

fonte: hellasverona.it

