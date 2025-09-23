Abbonamenti, prezzi speciali per l’Università di Verona

Ingresso a 99 euro in Curva Est per studenti e staff dell'ateneo

Con la riapertura della campagna abbonamenti 2025/26 , Hellas Verona FC ha pensato a una promozione speciale per tutti gli studenti e i membri dello staff dell' Università di Verona .

La promo è valida per tutte le partite casalinghe di questa stagione di Serie A Enilive, nel settore Curva Est, al prezzo di 99€, e sarà in vigore fino al 31 ottobre 2025.