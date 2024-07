Akgün-Verona, prosegue la trattativa

Yunus Akgün potrebbe presto diventare un nuovo giocatore del Verona. Prosegue, infatti, la trattativa tra l'Hellas e il Galatasaray per portare in gialloblù l'ala, rientrata nel club turco dopo una stagione in prestito al Leicerster. Secondo la stampa turca il calciatore vorrebbe giocare in Italia e accetterebbe volentieri il Verona, che da tempo lo segue. Inoltre, il Galatasaray non lo avrebbe previsto nella prossima rosa, proprio per la sua volontà di giocare in serie A.