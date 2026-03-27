Se ne parlerà nel dettaglio una volta valutati da parte del club i programmi per il futuro, ma per Jean-Daniel Akpa Akpro e Roberto Gagliardini il rinnovo del contratto con il Verona è possibile.
hellas1903 news Akpa Akpro e Gagliardini, il rinnovo col Verona è possibile
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Akpa Akpro e Gagliardini, il rinnovo col Verona è possibile
I due giocatori sono in scadenza di contratto, da valutare la loro conferma
I due giocatori hanno un accordo in scadenza il 30 giugno.
Entrambi hanno dimostrato, pur nella disastrosa stagione dell'Hellas, di essere dei punti di riferimento dal lato tecnico, dell'esperienza e della personalità.
La loro situazione verrà considerata nei prossimi mesi. Entrambi sarebbero dei giocatori di livello per affrontare la Serie B ambendo all'immediata risalita.
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