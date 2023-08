Akpa-Akpro, l’Empoli sorpassa il Verona

Akpa-Akpro è vicino a rivestire la maglia dell'Empoli, che lo vuole fortemente. Il centrocampista, su cui c'era anche il Verona, oltre che il Tolosa, è in procinto di tornare nella squadra dello scorso anno dopo il ritorno alla Lazio per la scadenza del prestito. Sky riporta che il club toscano ha trovato l'accordo con il club di Lotito per il suo arrivo e per quello dell'ex gialloblù Cancellieri.