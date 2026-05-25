Jean-Daniel Akpa Akpro ha parlato, dopo la partita con la Roma, della stagione del Verona.

Ha detto il centrocampista francese: "La qualità nei giocatori c'era. Era un gruppo difficile, tutti con carattere forte, non abbiamo trovato la soluzione insieme, è mancato qualcosa a livello di gruppo secondo me. Qualche partita l'abbiamo giocata uniti, altre no. Mi dispiace tanto perché ci sono tanti giocatori di qualità".

Poi: "Questa stagione è stata strana, con i giocatori che avevamo secondo me potevamo fare di più. Se ripartirò dal Verona? Parleremo con la società durante le vacanze, con calma".