Alla Roma basta Shomurodov, un Verona spuntato perde 1-0 all’Olimpico

Vantaggio romanista dopo quattro minuti, poi Hellas troppo timido

Andrea Spiazzi Direttore 19 aprile 2025 (modifica il 19 aprile 2025 | 22:56)

3 tiri a 2 in porta per la Roma, 1-0 per i giallorossi il punteggio che conta. Il Verona perde all'Olimpico una gara nata storta col gol di Shomurodov dopo 4 minuti (difesa lenta), e continuata provandoci ma senza trovare sbocchi in avanti. Lottano i gialloblù, ma fanno conti con i loro limiti qualitativi in fase di rifinitura e di esecuzione. Tante le imprecisioni contro una Roma che certo non impressiona ma che facendo il compitino porta a casa l'intera posta. Sconfitta preventivabile, che cambia poco la situazione in classifica: l'Hellas da qui in poi dovrebbe sbagliare davvero tutto con le altre a fare miracoli perché possa tornare il rischio di finire impallinati alla fine, potendo anche permettersi di osservare dall'alto chi invece lotta a spada sguainata per cercare all'ultimo sangue la quartultima posizione. Si poteva fare meglio all'Olimpico? Certamente, ma questo è il Verona d'oggi, che a 40 anni dallo scudetto vero è ora vicino a festeggiare quello della salvezza.

FORMAZIONI

ROMA-HELLAS VERONA

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Baldanzi; Shomurodov

A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Pellegrini, Dovbyk, Hummels, Paredes, Dybala, Gourna Douath, Salah Eddine, Pisilli, Sangaré, El Shaarawy

Allenatore: Claudio Ranieri

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Dawidowicz, Duda, Bradaric; Bernede; Sarr, Mosquera

A disposizione: Berardi, Perilli, Oyegoke, Frese, Daniliuc, Faraoni, Lambourde, Lazovic, Niasse, Livramento, Slotsager, Kastanos, Serdar, Suslov, Ajayi

Allenatore: Paolo Zanetti

Arbitro: Luca Pairetto (Sez. AIA di Nichelino). 638 i tifosi del Verona presenti all'Olimpico

PRIMO TEMPO, ROMA SUBITO IN GOL, VERONA IMPRECISO

SARR SI MANGIA IL GOL, SHOMURODOV NO: 1-0. Parte deciso il Verona Dopo due minuti Sarr scatta sul filo del fuorigioco (dubbia la posizione), si presenta davanti a Svilar e calcia fuori sprecando clamorosamente. Un minuto dopo Soulé da destra si beve Valentini come un caffè tiepido e appoggia davanti alla porta un pallone su cui Ghilardi e Coppola dormono, mentre l'uzbeko scatta e appoggia in rete.

L'Hellas torna in area giallorossa, Ghilardi calcia alto al 9'. La gara è a ritmi non elevati, i gialloblù accorciano sui centrocampisti della Roma e cercano gli attaccanti, con Mosquera che al solito lotta ma anche litiga con la palla.

Montipò mette in corner un tiro di Soulé al 15'. Tchatchoua usa la sua forza e va sul fondo guadagnando un corner al 18'. I giallorossi fanno girare la palla anche in spazi stretti trovando la ragnatela difensiva dell'Hellas ma restando in controllo della gara. Il Verona si abbassa nella sua trequarti, sembra difendere lo 0-1, poi ha un'occasione ma Mosquera calcia male da fuori al 30' tra le braccia di Svilar. È ancora Tchatchoua, il più bravo, a creare qualcosa in avanti saltando Angelino che lo soffre. Ne nasce un corner sul quale Valentini incorna fuori. Ranieri non è soddisfatto e richiama i suoi. Bradaric imbeccato da Bernede crossa dalla sinistra con Sarr che non riesce a superare la difesa giallorossa al 44'. Ghilardi chiude Baldanzi in angolo, al 46' Mancini non trova la porta.

SECONDO TEMPO, LA ROMA CONTROLLA, HELLAS SENZA GUIZZI

Mosquera di forza supera Mancina ma calcia sul fondo al 52'. Baldanzi risponde con un tiro ampiamente fuori da buona posizione in area. Il Verona prova a guadagnare metri. Valentini viene ammonito per un fallo di mano per fermare Soulé.

Al 62' entrano Serdar e Suslov: fuori Bernede e Dawidowicz che ha un problema al polpaccio sinistro. Nella Roma Pisilli sostituisce Baldanzi.

Suslov è pienamente recuperato, si vede dai suoi movimenti scattanti, Serdar recupera la sua posizione vicino a Duda, barriera che ha tenuto a galla l'Hellas nei momenti più pesanti della stagione. Al 70' Dovbyk sostituisce Saelemaekers.

Dopo una buona azione della Roma che parte con Soulé da destra, la palla arriva a Dovbyk che si gira e dal limite calcia a fil di palo al 73'. La partita resta lenta con giro palla giallorosso, l'Hellas non riesce a superare la trequarti con pericolosità.

Zanetti sorprende togliendo Mosquera per Niasse, un cambio conservativo al 76' quasi a preoccuparsi di non prenderne un altro piuttosto che cercare nuova linfa in avanti.

CAMBI. Non accade nulla e Zanetti all'80' ci ripensa: fuori Duda per Livramento e Valentini per Frese. Nella Roma El Shaarawy e Rensh sostituiscono Shomurodov e l'applaudito Soulé.

C'è un corner per l'Hellas all'86' ma è battuto lungo. I gialloblù cercano il pressing nel finale, senza trovare la via giusta. C'è uno scontro tra Celik e Suslov, i due si rialzano, il turco con qualche fatica.

La Roma controlla e si difende, sono tre i minuti di recupero. Suslov crossa dal fondo fino all'out opposto. Il Verona esce sconfitto dall'Olimpico.