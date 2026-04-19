Allegri: “A Verona è sempre difficile, contava il risultato al di là del bel gioco”

"La partita di oggi era complicata, perché venivamo da due sconfitte e a sei giornate dalla fine i punti diventano importanti, le pressioni aumentano per la paura di non arrivare all'obiettivo. Giocare a Verona è sempre difficile, bisognava far meglio tecnicamente ma in questo momento bisogna badare al sodo e portare a casa il risultato per portare a casa il nostro obiettivo che è la qualificazione in Champions.