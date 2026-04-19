Massimiliano Allegri commenta la vittoria del Milan sul Verona in conferenza stampa.
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Allegri: “A Verona è sempre difficile, contava il risultato al di là del bel gioco”
"La partita di oggi era complicata, perché venivamo da due sconfitte e a sei giornate dalla fine i punti diventano importanti, le pressioni aumentano per la paura di non arrivare all'obiettivo. Giocare a Verona è sempre difficile, bisognava far meglio tecnicamente ma in questo momento bisogna badare al sodo e portare a casa il risultato per portare a casa il nostro obiettivo che è la qualificazione in Champions.
Arrabbiato per la gestione del risultato? In alcuni momenti potevamo attaccare di più la profondità con gli attaccanti per allungare il Verona, la cosa più bella è che c'è stata partecipazione alla fase di non possesso. La squadra voleva portare a casa la vittoria, perché sapeva l'importanza. Siamo a fine stagione, il risultato va oltre le belle giocate e il bel gioco".
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