Allegri: “A Verona gara difficile, dobbiamo fare una bella partita”

Massimiliano Allegri presenta in conferenza stampa la gara della Juventus a Verona di domani.

"Aver fatto un punto in tre partite rappresenta un momento non bello - dice l'allenatore dei bianconeri - a Verona sarà una partita difficile, Baroni sta facendo un ottimo lavoro. Bisogna fare una bella partita, avere un atteggiamento migliore come attenzione dei dettagli.