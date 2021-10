Allegri: “Dobbiamo stare zitti, io per primo”

Il tecnico livornese ha analizzato in conferenza la partita del "Bentegodi"

"Sapevamo che il Verona corre, pressa e crea problematiche. In tutta la partita abbiamo perso i duelli aerei e i contrasti. Anche col Sassuolo è stata una partita dove abbiamo vinto pochi contrasti. Dobbiamo stare zitti, io per primo. Siamo responsabili di questa classifica. Dobbiamo cambiare il registro e capire il momento. Nel calcio può capitare. Non è che vinciamo in modo naturale: dobbiamo metterci alla pari dell'avversario e continuare a lavorare. Ci manca la voglia di lottare".