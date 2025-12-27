Allegri: “Leao non sarà convocato, Verona squadra scorbutica”

L'allenatore del Milan: "Se si ricomincia a non prendere gol è più facile vincere le partite"

Redazione Hellas1903 27 dicembre 2025 (modifica il 27 dicembre 2025 | 17:32)

Massimiliano Allegri presenta in conferenza stampa la sfida del Milan col Verona.

"È importante fare i tre punti contro una squadra che ha vinto le ultime due – dice l'allenatore dei rossoneri - il Verona è scorbutico, attacca molto bene l’area, è una squadra che ha fatto sempre belle partite. Ha talmente giocatori di velocità e tecnica davanti che se non hai la sicurezza difensiva dietro rischi di capitolare.

Noi dobbiamo migliorare la fase difensiva come squadra, cosa che nelle ultime partite è venuta un po’ a mancare. Bisogna farla in modo diverso. Serve tornare a essere più attenti e cattivi quando non abbiamo la palla. Se si ricomincia a non prendere gol è più facile vincere le partite. Speriamo di fare una prestazione di squadra, ordinata, con pazienza. Loro spaccano la partita in due.

Leao non sarà convocato, ha questo fastidio che non gli consente di scattare alla sua velocità e preferisco lasciarlo a casa, non voglio convocare giocatori a mezzo servizio. Nkunku non si è ancora acceso? Ha le possibilità di fare bene domani. Fofana sta bene e ci sarà".