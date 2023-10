Allegri: “Tante insidie col Verona, abbiamo l’obbligo di vincere”

Ha detto: "Ci sono tante insidie in questa gara. Il Verona è una squadra con grande forza fisica, ha dei buoni giocatori. Noi per dare valore alla vittoria di Milano dobbiamo fare risultato perché altrimenti buttiamo via quello che abbiamo fatto domenica”.

Poi: "Per arrivare in cima, le partite che dovremo vincere non sono gli scontri diretti dove può succedere di tutto. Nelle partite in cui hai l'obbligo di vincere se non ti metti alla pari, soprattutto ora che ci sono squadre organizzate che la mettono sull'intensità, rigirare la partita non è semplice. Allora dopo avremo più possibilità di vincere. Non è questione di sminuire il gruppo, ma di rispetto per l'avversario. Il calcio è una questione di numeri, i punti per stare su sono sempre gli stessi".