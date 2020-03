Allenamenti, l’accordo dei club: ripresa il 4 aprile

Tra i temi dibattuti tra i club di Serie A nel pieno dell’emergenza coronavirus c’è quello della ripresa degli allenamenti.

In questi giorni c’è stato un braccio di ferro tra le diverse società. C’era chi spingeva per una ripresa già dalla settimana prossima, come la Lazio, per volontà del presidente biancoceleste, Claudio Lotito.

Una linea che ha accesso forti discussioni, anche perché ci sono squadre che resteranno in quarantena.

L’accordo, alla fine, è stato trovato e verrà ratificato domani, come riporta “La Gazzetta dello Sport”: gli allenamenti non ricominceranno prima del 4 aprile.