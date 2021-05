Allenatore Hellas, via alla settimana decisiva. Italiano la prima scelta

Con il tecnico dello Spezia, il Verona segue sempre Dionisi e Tudor

Valutazioni che restano da definire per il club gialloblù. Vincenzo Italiano è la prima scelta, ma per svincolarlo dallo Spezia (che resta comunque favorito per il sì del tecnico: domani è in programma un nuovo incontro tra la società e l'allenatore) occorre versare 1 milione di euro.