I tecnici che piacciono all'Hellas hanno richieste in Serie A
Ignazio Abate ed Alberto Aquilani piacciono al Verona, ma per entrambi i tecnici aumentano le richieste in Serie A.
A loro pensa il Sassuolo, con Fabio Grosso che tra i papabili per la panchina della Fiorentina, ove il club viola decidesse di non proseguire con Paolo Vanoli.
Alla lista dei pretendenti ai due allenatori si aggiunge anche il Parma, che non andrà avanti con Carlos Cuesta.
Intanto, Abate è uscito ieri sera nella semifinale dei playoff per la A con la Juve Stabia, sconfitta per 2-1 dal Monza dopo il 2-2 dell'andata. Stasera, Aquilani guiderà il Catanzaro sul campo del Palermo, nella gara di ritorno, partendo dal 3-0 della prima sfida.
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