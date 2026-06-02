Davanti a tutti c'è Alberto Gilardino.

Resta lui il tecnico in vantaggio per assumere la guida tecnica del Verona. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro con Sean Sogliano per avviare un accordo. Gilardino dovrebbe risolvere il contratto che lo lega al Pisa fino al 30 giugno 2027, con un ingaggio di 1 milione di euro netti.

Nella lista degli allenatori seguiti dall'Hellas, intanto, è entrato anche Paolo Bianco, appena promosso in Serie A con il Monza, dopo i playoff e la finale con il Catanzaro.

Bianco, tuttavia, potrebbe lasciare il club biancorosso e il Verona lo valuta.

Sogliano, al tempo stesso, pensa al ritorno di Marco Baroni, che in un'intervista pubblicata oggi sul "Corriere dello Sport" ha detto: "Dove mi vedo domani? Su un campo. Perché il campo è l'unico posto nel quale mi sento e sono pienamente me stesso".