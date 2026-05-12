Paolo Zanetti è sul mercato, dopo l'esperienza a Verona. Il tecnico veneto è un profilo importante per la serie B, ed è da questa categoria che avrebbe ricevuto i primi sondaggi.

L'ex tecnico del Verona, esonerato dall'Hellas a fine gennaio dopo una stagione e mezza in gialloblù, secondo alcune indiscrezioni (ancora tutte da verificare), sarebbe nell'orbita, tra le altre, anche dell'ambizioso Padova.

Zanetti è in lizza per la panchina del Padova insieme ad Ignazio Abate, ora alla Juve Stabia, mentre la conferma di Roberto Breda, che da subentrato ha portato la squadra alla permanenza in B, appare più lontana.