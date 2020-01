Amrabat al Napoli, prosegue la trattativa. Si discute sulla durata del contratto

Lunga giornata, e nottata, di trattativa tra gli agenti di Sofyan Amrabat e il Napoli. Il centrocampista del Verona chiede un contratto di 4 anni, e non di 5, come vorrebbe la società partenopea. L’accordo prevede 1 milione e 750 mila euro all’anno di stipendio più bonus, riporta Sky Sport, ma è appunto sulla durata che le parti non hanno ancora trovato un’intesa. Col Verona, invece, l’accordo è già raggiunto. La cessione di Amrabat e Rrahmani, che approderebbero al Napoli a giugno, porterà nelle casse del club gialloblù circa 35 milioni di euro.