Andreazzoli: “Il Verona ha gli attributi, serve il massimo”

Il tecnico dell'Empoli: "L'Hellas ha numeri da squadra importante"

"Non credo che il Verona sia arrivato. Ha i numeri di una squadra importante, affrontiamo una squadra con grandi attributi. Tenteremo di fare il massimo, naturalmente a volte questo non basta. Fare punti in Serie A costa molta fatica, facciamo parte di un gruppo di squadre che non ha privilegi. Credo che avremo sottoscritto di essere a questo punto della stagione alla vigilia del campionato".