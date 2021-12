Andreazzoli: “Soddisfatto della squadra”

Il tecnico dei toscani ha commentato la partita del "Bentegodi"

Le principali dichiarazioni di Aurelio Andreazzoli dopo Verona-Empoli, match vinto dai toscani per quattro reti a tre:

"La partita di oggi è la conferma che abbiamo possibilità di usare tutti i calciatori in rosa. La squadra ha risposto alla stessa maniera e sono soddisfatto dei ragazzi.

"Haas? Non ho impressioni buone. Al momento non abbiamo riscontri certi. Sta facendo la risonanza in clinica"