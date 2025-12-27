Nell'anticipo di giornata delle 12.30 il Parma batte la Fiorentina per 1-0.
Anticipi, scattano Parma e Cagliari, Fiorentina e Lecce ko. I risultati e la classifica
Successo di misura dei ducali nella sfida salvezza
Al Tardini la sfida salvezza va ai padroni di casa grazie alla rete di Sorensen al 48'. Molti ma imprecisi i tentativi della Viola di riacciuffare il risultato. La squadra di Vanoli resta così ultima a 9 punti, mentre il Parma scatta a quota 17. Altra vittoria pesante in chiave salvezza è quella del Cagliari a Torino per 2-1. Lecce ko in casa col Como.
