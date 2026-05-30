Alberto Aquilani, allenatore del Catanzaro che è arrivato vicinissimo alla promozione in Serie A, è uno dei tecnici seguiti dal Verona.

Per lui ci sono gli interessamenti di club di Serie A, con in testa il Torino e il Sassuolo. Dopo la finale di ritorno dei playoff, con la sua squadra che ha vinto per 2-0 in trasferta col Monza, sfiorando la rimonta, avendo perso con lo stesso risultato e non salendo, quindi, per la differenza nel piazzamento in campionato, Aquilani ha parlato delle possibili scelte che lo aspettano.

Ha detto a i microfoni di Sky: "Ci sarà da parlare, come avviene nel calcio. Cercheremo di trovare la soluzione migliore per il Catanzaro. Se mi cercavano? Ho avuto il telefono spento, lo accendo stasera. Non volevo rovinare questo momento, non mi interessava capire cosa sarà. Io volevo questo sogno. Purtroppo non ci siamo riusciti. Bisogna accettare la sconfitta e fare i complimenti al Monza, squadra forte. Da domani cercheremo di capire quale sarà il futuro di tutti".