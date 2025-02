Aria tesa in casa Milan. La probabile formazione per il Verona

Aria tesa in casa Milan dopo la sconfitta in Champions di mercoledì con il Feyenoord. Secondo il Corriere dello Sport il ko di Rotterdam ha contribuito ad aumentare nervosismo e irritazione, come dimostra anche la fuga di Conceicao dalla conferenza stampa post partita e quella annullata prima del Verona. Questa mattina, scrive poi la Gazzatta dello Sport, al campo di allenamento sarà presente la Dirigenza.