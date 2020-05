Definito in questi minuti il programma degli allenamenti del Verona per la settimana entrante.

I gialloblù si fermeranno per un giorno e torneranno in campo, al centro sportivo di Peschiera del Garda, martedì. Lo faranno, infine, per svolgere una seduta di squadra.

Quindi, spazio alla parte tattica e alla preparazione con il pallone. Per il gruppo di Ivan Juric, non accade dall’11 marzo, ossia da quando il locdown impose il blocco delle attività per il calcio.