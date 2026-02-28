Assist di Giovane, 2-1 di Lukaku al 96′. L’orgoglio non basta al Verona, col Napoli altro ko

L'Hellas con la forza della disperazione pareggia con Akpa-Akpro ma cede a tempo scaduto

Andrea Spiazzi Direttore 28 febbraio - 20:21

Il pareggio non avrebbe dato chissà quali speranze a un Verona che fino al pareggio di Akpa-Akpro al 65' è stato quello delle ultime partite: gracile ed evanescente in attacco, attento in difesa ma poco coraggioso contro un avversario non certo al meglio del suo splendore. L'Hellas però, trovato l'1-1 ha estratto l'arma che gli si chiedeva, un po' di orgoglio nel misero campionato nel quale è stato pessimo attore non protagonista. La gara è rimasta sul filo fino all'ultimo e l'ha vinta Conte coi cambi e la tenacia. Il fischiato Giovane (chissà perché poi?) ha messo l'assist e Lukaku l'ha infilata in porta, con l'arbitro Colombo col fischietto in bocca. Zero punti, altre facce da funerale, altro passo verso una sinora (ma tempo non ce n'è più) meritatissima B.

È la partita degli assenti, nel Verona mancano Orban e Al-Musrati squalificati, Bernede, Lirola, Belghali e Serdar. Conte deve fare a meno di 6 big: McTominay, De Bruyne, Anguissa, Neres, Di Lorenzo e Rrahmani.

PRONTI-VIA, GOL DEL NAPOLI. Nemmeno il tempo di capire che gara sia e il Verona va sotto dopo un minuto e 50 secondi. Hojlund scappa a destra a e consegna a Politano, parte il cross, Vergara spizza e Hojlund da fermo di testa in pallonetto a fil di palo supera Montipò.

I gialloblù non riescono a proporre una reazione convincente, così il Napoli accerchia l'area. Spinazzola manda alto dal limite al 10'. Il ritmo è contenuto, Sarr scappa a sinistra al 18', Bowie è bloccato in area. Harroui sparacchia da 30 metri.

Al 23', invece, Montipò deve distendersi in tuffo per parare il tiro di Elmas dal limite, poi Gagliardini rischia con un colpo di testa all'indietro per il portiere. Bella-Kotchap salva su Vergara lanciato verso la porta. Gudmundsson sparacchia in avanti a caso coi piedi di compensato.

Il faroense prima tiene in gioco Hojlund poi salva sulla linea il tiro del danese che aveva superato Montipò al 37'. Il Napoli va al piccolo trotto, il Verona ancora più piano. Conte si arrabbia. Oyegoke stoppa all'indietro un cross in attacco, mormorii dagli spalti. Sarr "passa" la palla a Meret di testa su cross di Oyegoke. Nel recupero Akpa-Akpro si fa ammonire trattenendo Vergara. L'Hellas si chiude e il primo tempo si chiude sullo 0-1.

L'Hellas rientra in campo cercando di mettere maggior energia, ma le idee sono confuse. Il Napoli non si fida e vuole il doppio vantaggio, coi gialloblù che si chiudono. Oyegoke crossa da destra con l'esterno destro, i compagni guardano i palloni finire sul fondo. Gagliardini arranca, il costato fa ancora male.

Gutierrez sostituisce Spinazzola al 52'. Nel Verona escono Bella-Kotchap (problema al bicipite femorale sinistro) e Sarr: dentro Frese e Mosquera al 55'.

Vergara calcia alto al volo dal limite servito da Alisson Santos al 59'. Sammarco protesta per un fallo fischiato ad Harroui, Colombo lo ammonisce. Oyegoke ha i crampi. Conte prepara i cambi.

Bowie fa qualcosa di utile ed è incredibile. Lo scozzese riesce a conquistare un corner, il primo per il Verona, al 64'. Il Napoli protesta per un ipotetico fallo dell'attaccante.

PAREGGIO IMPROVVISO, SEGNA AKPA-AKPRO. Da corner, al 65', la palla ballonzola in area, prima di finire sui piedi di Akpa-Akpro che spedisce in porta un bolide di destro. Il Var controlla, è gol.

Mosquera poco dopo sbaglia tutto in contropiede. Oyegoke deve uscire per crampi, entra Suslov. Conte ed Elmas vengono ammoniti per proteste, il Bentegodi si scalda. Bowie, tiraccio ma altro corner al 72'.

Entrano Lukaku e Gilmur, escono Alisson e Lobotka. Il Verona prova a crederci, alla disperata, salendo con tutti e marcando a uomo in non possesso.

Suslov fa un'entrata folle su Gutierrez. Colombo lo ammonisce ma il rischio di rosso è elevato. Edmundsson vede arrivare Lukaku e spazza in out.

Fischiatissimo, entra in campo l'ex Giovane al 77' al posto di Vergara. Mazzocchi sostituisce Politano. Il Napoli va in forcing. Elmas se la trova sui piedi davanti a Montipò, ma col piatto gli calcia addosso. Harroui trattiene Elmas e viene ammonito un istante prima di essere sostituito.

Sammarco lo toglie assieme ad Akpa-Akpro (migliore in campo ma coi crampi), dentro Slotsager e Niasse. Edmundsson ferma Lukaku prendendo applausi.

Giovane ci prova, il tiro esce all'86'. Il Napoli gira la palla a vuoto cercando poi Lukaku, Edmundsson c'è.

Ci sono 5 minuti di recupero, Juan Jesus stende Mosquera. C'è una punizione vicino al lato corto a sinistra. Il Napoli spazza, Giovane parte in contropiede e guadagna l'out.

Parte il contropiede, Slotsager crossa, Meret liscia e il Verona va vicino al vantaggio. Gagliardini calcia da fuori sul fondo.

VINCE IL NAPOLI CON LUKAKU. Il Napoli ci crede fino alla fine. C'è un corner, quando il tempo è scaduto da pochi secondi, Giovane batte corto da sinistra, un compagno gli torna la palla, il cross è teso e basso, Lukaku stavolta anticipa Gudmundsson e da pochi metri la gira in porta col sinistro. GAME OVER.