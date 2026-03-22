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Atalanta-Verona, le formazioni ufficiali. Torna Belghali dal primo minuto

Atalanta-Verona, le formazioni ufficiali. Torna Belghali dal primo minuto - immagine 1
Attacco Hellas con Bowie e Orban
Redazione Hellas1903

Le formazioni ufficiali di Atalanta e Verona:

ATALANTA (3-4-2-1)Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic

A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Hien, Bakker, Musah, Sulemana, Pasalic, Samardzic, Bellanova, Raspadori, Ahanor

Allenatore: Raffaele Paladino

VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Orban

A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Sarr, Suslov, Lirola, Slotsager, Bernede, Mosquera, Niasse, Isaac, Fallou, Al Musrati

Allenatore: Paolo Sammarco

Arbitro: Giovanni Ayroldi (Sez. AIA di Molfetta)

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