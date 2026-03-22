Le formazioni ufficiali di Atalanta e Verona:
hellas1903 news Atalanta-Verona, le formazioni ufficiali. Torna Belghali dal primo minuto
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Atalanta-Verona, le formazioni ufficiali. Torna Belghali dal primo minuto
Attacco Hellas con Bowie e Orban
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic
A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Hien, Bakker, Musah, Sulemana, Pasalic, Samardzic, Bellanova, Raspadori, Ahanor
Allenatore: Raffaele Paladino
VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Orban
A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Sarr, Suslov, Lirola, Slotsager, Bernede, Mosquera, Niasse, Isaac, Fallou, Al Musrati
Allenatore: Paolo Sammarco
Arbitro: Giovanni Ayroldi (Sez. AIA di Molfetta)
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