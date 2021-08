Attacco, Scamacca o Lapadula: il Verona ci prova

Corsa gialloblù sul mercato per ingaggiare un centravanti

Rimasto al palo con Lammers e Pinamonti, il Verona si è gettato a capofitto per ingaggiare un centravanti. Il nome caldo è quello di Gianluca Scamacca. Per l'attaccante del Sassuolo è però folta la concorrenza (Samp e Inter in particolare) per questo l'Hellas sta tentando una chiusura rapida. Operazione in prestito che presenta non poche difficoltà.